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  3. Bakan Çavuşoğlu'ndan güvenli bölge açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan güvenli bölge açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan güvenli bölge açıklaması

ABD ile güvenli bölge mutabakatıyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Trump'ın 20 mil sözü var, YPG'nin çıkarılması gerekiyor. ABD'nin oyalama taktiği geçerli olmayacaktır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Geçenlerde teknik düzeydeki çalışmalardan sonra açıklamalarda bulunmuştuk. Bunun ön mutabakatın bir başlangıcı olduğunu söylemiştik. Detaylandırılması gereken birçok konu var. Bugün ABD'li komutan Şanlıurfa'ya gelecek. Trump'ın 20 mil sözü var. Burada amaç Güvenli Bölge'den YPG/PKK'nın çıkarılmasıdır. ABD'nin oyalama taktiğinin geçerli olmayacağıdır. Münbiç'te böyle bir oyalamaya gittiler, sözlerini tutmadılar. ABD, YPG/PKK'ya silah yardımını devam ettiriyor. Samimi olmaları ve oyalama sürecinin Türkiye tarafından tolere edilmeyeceğini anlamaları gerekiyor.

F-35 PROGRAMI

Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarılması söz konusu değildir. Karşılıklı anlayış çerçevesinde biz bu işleri yoluna koyabileceğimiz düşünüyoruz. Aksi takdirde iki ülke karşılıklı adımlar atar ve iki ülke ilişkileri gerilir. Biz bu aşamada bunları konuşmak yerine var olan sorunları çözmeye odaklanıyoruz.

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