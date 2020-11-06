Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya sert tepki... ‘Futbolda Şike' davasında karar! Ve daha fazlası günün özetinde

Editör:

ayse.tunali@turkmedya.com.tr

Kurgu:

duygu.gecu@turkmedya.com.tr

Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya tepki

İKİ YÜZLÜLÜK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'da Eğitim Bakanının kendisinin konu edildiği çizgi romana sansür getirilmesine ilişkin, "İki yüzlü ve çifte standardın güzel bir örneği" dedi.

HDP binasından PKK ajandası çıktı

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Diyarbakır'da 22 Ekim'de HDP İl Başkanlığına yapılan operasyonda, içinde PKK'lı teröristlerin bilgilerinin yer aldığı bir ajanda bulundu. Ajandada, PKK'lı teröristler tarafından alıkonulan çocuklarının bilgileri de var.

Putin'in sağlık durumu nasıl?

İDDİALARI YALANLADI

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin’in sağlık durumunun kötüleştiği ve istifa edeceği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Hayır Putin’in sağlığı mükemmel ve istifa etmeyecek." dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

MİLYONLAR DİKKAT KESİLDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum" dedi.

Minyatür bomba seri üretime hazır

TSK'NIN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK

ASELSAN tarafından geliştirilen Minyatür Bomba, seri üretime hazır. Minyatür bomba, 2021 yılında TSK envanterine girecek, hava kuvvetlerinin gücüne güç katacak.

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım beraat etti

ŞİKE DAVASINDA KARAR

‘Futbolda sözde şike' davasında Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, Mecnun Otyakmaz ve Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında bulunduğu 23 sanığın ‘şike ve teşvik primi' suçlarından beraatine karar verildi.

Fatih Terim'den Salih Uçan isteği

GÖZLER DEVRE ARASINDA

Fatih Terim, Alanyaspor ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan’ı kadroya katmak istiyor.

Fener'in kapısından dönen yıldızlar yokları oynuyor

18 TRANSFER GERÇEKLEŞTİ

Sezona 18 transfer yaparak giren Fenerbahçe, kadrosuna katmaya çok yaklaştığı ancak transferini bitiremediği bazı yıldızlar için adeta ‘iyi ki transferi gerçekleşmemiş' dedi.

Abdullah Avcı 3 yıllığına Trabzonspor'da

YENİ DÖNEM BAŞLADI

Üst üste alınan mağlubiyetler sonrasında 31 Ekim'de Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oldu.

Beşiktaş Gaziantep deplasmanında!

4 KRİTİK EKSİK VAR

Beşiktaş, 8. haftanın açılış maçında G.Antep'e konuk oluyor. Siyah Beyazlılar 4 kritik eksikle maça çıkacak.

MAGAZİN GÜNDEMİ

Kubilay Aka görüldüğü yerde yakalanacak!

ŞANTAJ İFADESİ

Kendisine şantaj yapan kız arkadaşı Beyza Güneş'ten şikayetçi olan Kubilay Aka, ifadeye gitmeyince olanlar oldu. Oyuncunun yakalandığı ilk anda adliyeye götürülmesine karar verildi.

5 yıllık ilişkide mutsuz son

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan, 5 yıldır aşk yaşadığı Metin Anter ile ayrılık kararı aldı. İkili birbirlerini sosyal medya hesaplarından da çıkardı, birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırdı.

Didem Soydan hastanelik oldu!

YANINDAN HİÇ AYRILMADI

Model Didem Soydan, önceki akşam rahatsızlanınca apar topar hastaneye kaldırıldı. Erkek arkadaşı Burak Deniz'in sevgilisinin yanından bir an olsun ayrılmadığı dikkatlerden kaçmadı.

Gözler Sibel Can'a çevrildi

AŞK MI YAŞIYORLAR?

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, Serhan Adalı ile aşk mı yaşıyor? Önceki akşam Etiler'de görüntülenen ikilinin ardından gözler Ural'ın annesi Sibel Can'a çevrildi.

Oyuncu İlker Aksum'a soruşturma

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANDI

Alkollü araç kullanırken polislere yakalanan oyuncu İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı. Aksum'un, yapılan alkol muayenesinde 1.09 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.