Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya sert tepki... ‘Futbolda Şike' davasında karar! Ve daha fazlası günün özetinde
Gündemdeki haber başlıkları arasında önemli gelişmeler yer alıyor. Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya sert tepki geldi. Gelişmelerin detayları neler? ‘Futbolda Şike' davasında mahkeme kararını açıkladı. Aziz Yıldırım ile ilgili son durum ne? "Şantaj" ifadesinde yeni gelişme... Magazin kulisleri bunu konuşuyor. Ve günün öne çıkan son dakika haberleri 6 Kasım 2020 tarihli haber turumuzda.
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Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya tepki
İKİ YÜZLÜLÜK
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'da Eğitim Bakanının kendisinin konu edildiği çizgi romana sansür getirilmesine ilişkin, "İki yüzlü ve çifte standardın güzel bir örneği" dedi.
HDP binasından PKK ajandası çıktı
DİKKAT ÇEKEN DETAY
Diyarbakır'da 22 Ekim'de HDP İl Başkanlığına yapılan operasyonda, içinde PKK'lı teröristlerin bilgilerinin yer aldığı bir ajanda bulundu. Ajandada, PKK'lı teröristler tarafından alıkonulan çocuklarının bilgileri de var.
Putin'in sağlık durumu nasıl?
İDDİALARI YALANLADI
Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin’in sağlık durumunun kötüleştiği ve istifa edeceği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Hayır Putin’in sağlığı mükemmel ve istifa etmeyecek." dedi.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
MİLYONLAR DİKKAT KESİLDİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum" dedi.
Minyatür bomba seri üretime hazır
TSK'NIN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK
ASELSAN tarafından geliştirilen Minyatür Bomba, seri üretime hazır. Minyatür bomba, 2021 yılında TSK envanterine girecek, hava kuvvetlerinin gücüne güç katacak.
SPOR GÜNDEMİ
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım beraat etti
ŞİKE DAVASINDA KARAR
‘Futbolda sözde şike' davasında Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, Mecnun Otyakmaz ve Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında bulunduğu 23 sanığın ‘şike ve teşvik primi' suçlarından beraatine karar verildi.
Fatih Terim'den Salih Uçan isteği
GÖZLER DEVRE ARASINDA
Fatih Terim, Alanyaspor ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan’ı kadroya katmak istiyor.
Fener'in kapısından dönen yıldızlar yokları oynuyor
18 TRANSFER GERÇEKLEŞTİ
Sezona 18 transfer yaparak giren Fenerbahçe, kadrosuna katmaya çok yaklaştığı ancak transferini bitiremediği bazı yıldızlar için adeta ‘iyi ki transferi gerçekleşmemiş' dedi.
Abdullah Avcı 3 yıllığına Trabzonspor'da
YENİ DÖNEM BAŞLADI
Üst üste alınan mağlubiyetler sonrasında 31 Ekim'de Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oldu.
Beşiktaş Gaziantep deplasmanında!
4 KRİTİK EKSİK VAR
Beşiktaş, 8. haftanın açılış maçında G.Antep'e konuk oluyor. Siyah Beyazlılar 4 kritik eksikle maça çıkacak.
MAGAZİN GÜNDEMİ
Kubilay Aka görüldüğü yerde yakalanacak!
ŞANTAJ İFADESİ
Kendisine şantaj yapan kız arkadaşı Beyza Güneş'ten şikayetçi olan Kubilay Aka, ifadeye gitmeyince olanlar oldu. Oyuncunun yakalandığı ilk anda adliyeye götürülmesine karar verildi.
5 yıllık ilişkide mutsuz son
BİRBİRLERİNİ SİLDİLER
Ünlü oyuncu Gülcan Arslan, 5 yıldır aşk yaşadığı Metin Anter ile ayrılık kararı aldı. İkili birbirlerini sosyal medya hesaplarından da çıkardı, birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırdı.
Didem Soydan hastanelik oldu!
YANINDAN HİÇ AYRILMADI
Model Didem Soydan, önceki akşam rahatsızlanınca apar topar hastaneye kaldırıldı. Erkek arkadaşı Burak Deniz'in sevgilisinin yanından bir an olsun ayrılmadığı dikkatlerden kaçmadı.
Gözler Sibel Can'a çevrildi
AŞK MI YAŞIYORLAR?
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, Serhan Adalı ile aşk mı yaşıyor? Önceki akşam Etiler'de görüntülenen ikilinin ardından gözler Ural'ın annesi Sibel Can'a çevrildi.
Oyuncu İlker Aksum'a soruşturma
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANDI
Alkollü araç kullanırken polislere yakalanan oyuncu İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı. Aksum'un, yapılan alkol muayenesinde 1.09 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.