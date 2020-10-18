Bakan Çavuşoğlu'ndan Ersin Tatar'a tebrik mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı sosyal medya hesabından tebrik etti.

Doğu Akdeniz'deki Türkiye ve KKTC'nin hak ve çıkarlarına sahip çıkma mesajı veren Çavuşoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar’ı gönülden kutluyoruz. Kıbrıs Türkünün refahı, kalkınması ve güvenliği için hep birlikte çalışacağız. KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarını hep birlikte koruyacağız.