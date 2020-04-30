Bakan Çavuşoğlu'ndan düşen helikopter için Kanada ile dayanışma mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "TCG Salihreis, Kanada helikopteri mürettebatının kurtarma operasyonlarına katılıyor. Düşüncelerimiz müttefiklerimizle." ifadesini kullandı.

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de (SNMG-2) görevli Kanada'ya ait Frederıcton Fırkateyni'nin helikopteri, dün akşam 20.00'de İyon Denizi'ne düşmüştü.

SNMG-2'de görevli bulunan TCG Salihreis Fırkateyni ile İtalyan Fasan Fırkateyni, düşen helikopter ve mürettebatı için arama-kurtarma çalışması başlatmıştı.