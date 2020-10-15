15 Ekim 2020 Perşembe 18:05 | Son Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu'ndan diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmenin ardından Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştüğü bildirildi.
Görüşmede, Yukarı Karabağ, Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri, sivillere yönelik saldırıları ve son olarak Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlediği saldırının ele alındığı belirtildi.
BAYRAMOV GÖRÜŞMESİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile birlikte Yukarı Karabağ hakkında görüştüğü belirtildi.