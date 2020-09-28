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28 Eylül 2020 Pazartesi 20:01 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'ndan BM'ye Diyarbakır Anneleri çağrısı: Etkin çalışmalar yürütmeli

Bakan Çavuşoğlu'ndan BM'ye Diyarbakır Anneleri çağrısı: Etkin çalışmalar yürütmeli
AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı "Terörizm Mağdurları Dostları" toplantısında Birleşmiş Milletler'i (BM) terör mağduru Diyarbakır Annelerine desteğe çağırdı.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı twitter'dan yaptığı paylaşımda, Terörizm Mağdurları Dostları Grubu toplantısına katıldığını belirtti. Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizin terörle mücadelesini ve terör örgütü PKK’nın çocuklarını kaçırdığı ailelerin acılarını anlattık. BM terörizm mağdurlarını desteklemek için etkin çalışmalar yürütmeli.
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