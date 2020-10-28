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  • Bakan Çavuşoğlu'ndan "Bir zamanlar Fransa" paylaşımı
28 Ekim 2020 Çarşamba 13:21 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'ndan "Bir zamanlar Fransa" paylaşımı

Bakan Çavuşoğlu'ndan "Bir zamanlar Fransa" paylaşımı
AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın 2006'daki "basın özgürlüğü ve dini inançlara saygı üzerine" yaptığı bir açıklamayı "Bir zamanlar Fransa" notuyla paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından "Bir zamanlar Fransa" notuyla, eski Fransa Cumhurbaşkanı Chirac'ın 8 Şubat 2006'da Hz. Muhammed karikatürleri olayı kapsamında basın özgürlüğü ve dini inançlara saygıya dair açıklamasını Türkçe, Fransızca ve İngilizce olarak paylaştı.

Chirac'ın söz konusu açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

"Karikatürler ve Müslüman dünyasında yarattıkları tepkilerle ilgili olarak, ifade özgürlüğünün Cumhuriyet'in temellerinden biri olmakla beraber aynı zamanda hoşgörü ve tüm inançlara saygı değerlerine dayanmakta olduğunu hatırlatırım. Başkalarının inançlarını ve özellikle de dini inançlarını yaralayabilecek her şeyden kaçınılmalıdır. İfade özgürlüğü sorumluluk ruhuyla kullanılmalıdır. Tutkuları tehlikeli bir şekilde körükleyebilecek tüm bariz kışkırtmaları kınıyorum."
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