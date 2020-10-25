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  • Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'daki İslam ve yabancı düşmanlığına tepki: "Dur" demenin zamanı gelmiştir
25 Ekim 2020 Pazar 11:28 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'daki İslam ve yabancı düşmanlığına tepki: "Dur" demenin zamanı gelmiştir

Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'daki İslam ve yabancı düşmanlığına tepki: "Dur" demenin zamanı gelmiştir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa'daki İslam ve yabancı düşmanlığına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi. İslam ve yabancı düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Avrupa'nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık "dur" demenin zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'daki İslam ve yabancı düşmanlığına tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa’nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi. İslam ve yabancı düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Avrupa’nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık 'dur' demenin zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.

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