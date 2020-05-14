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  3. Bakan Çavuşoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya teşekkür

Bakan Çavuşoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya teşekkür

Bakan Çavuşoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya teşekkür

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cayman Adaları ve Havana'da bulunan vatandaşlarımızı Dominik Cumhuriyeti'ne getirmek için kendi uçağını gönderen Acun Ilıcalı'ya çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarını tahliye eden uçağın, Dominik Cumhuriyeti'nden havalandığını duyurdu.

Çavuşoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

"Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızı ve dost, kardeş komşu ülke vatandaşlarını tahliye eden uçağımız Dominik Cumhuriyeti'nden havalandı. Cayman Adaları ve Havana'da bulunan vatandaşlarımızı Dominik Cumhuriyeti'ne getirmek için kendi uçağını gönderen Acun Ilıcalı'ya çok teşekkür ediyoruz. Uçakta bulunan,154 vatandaşımız ile birlikte 1 Azerbaycan, 42 Macaristan, 28 Romanya ve 1 Tunus vatandaşlarını ülkemize getiriyoruz."

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