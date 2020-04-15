Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışından bulunan vatandaşlarımızı en kısa sürede Türkiye'ye getireceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 70 ülkeden 25 bin vatandaşın Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşlarımızı karantina koşullarını hazırlayarak İnşAllah en kısa sürede ülkemize getireceğiz. Bugüne kadar, yurtdışında geçici süreliğine bulunan ve dönmek isteyen; 70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı ülkemize getirerek karantina altına aldık" dedi.