Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında 473 vatandaşımızı kaybettik

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Sağlığa yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunu tüm dünya gördü. Merkezimizin amacı yurt dışında olan, yurt dışından gelen vatandaşlarımızın koordinasyon faaliyetlerini düzenlemektir.



Yardım isteyen vatandaşlarımıza çok hızlı dönüş yaptık.

103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı getirdik. Önümüzdeki günlerde yine vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz. Dönmek isteyen vatandaşlarımızın sayısı arttı.

Maalesef bugüne kadar yurt dışında 473 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu vefatlarda 350'den fazla cenazeyi ülkemize getirebildik.

Covid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin başında Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran bulunuyor