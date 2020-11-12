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  • Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'la görüştü
12 Kasım 2020 Perşembe 16:49 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'la görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'la görüştü
AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, koronavirüs teması nedeniyle tedbir olarak karantinada bulunan Yunan mevkidaşı Dendias ile telefonda görüştü. Dendias, Çavuşoğlu'na, kendi sağlık durumuyla ilgili bilgi verdiğini belirterek, teşekkürlerini iletti.

Kovid-19 teması nedeniyle tedbir olarak karantinada bulunan Dendias, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, kendisini arayan Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

AA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir kişiyle teması nedeniyle tedbir olarak karantinaya giren Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile telefonda görüştü.

Dendias, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini telefonla arayan Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Çavuşoğlu'na, kendi sağlık durumuyla ilgili bilgi verdiğini belirten Dendias, "İyi durumda olduğumu, sadece tedbir amaçlı karantinaya girdiğimi söyledim." ifadesini kullandı.

Dendias, Kovid-19 testi pozitif çıkan biriyle teması olduğu için dün karantinaya girmiş, resmi ziyaret kapsamında Atina'da bulunan Mısırlı mevkidaşı Samih Şükrü ile dün akşam yapmayı planladığı görüşmesini iptal etmişti.

<p>Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay, Akşam TV'ye anlattı.</p><p>Editör: <a href='ma

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