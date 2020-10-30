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  • Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Dendias'la görüştü
30 Ekim 2020 Cuma 18:43 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Dendias'la görüştü

Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Dendias'la görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla aradı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İzmir'deki deprem nedeniyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

İki bakan, ihtiyaç olması halinde karşılıklı yardım ve desteğe hazır olduklarını, temasta kalacaklarını teyit etti.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde ve Yunanistan'da gerçekleşen deprem sonrasında Yunan mevkidaşım Nikos Dendias aradı. Birbirimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İhtiyaç halinde karşılıklı olarak yardıma hazırız" ifadelerini kullandı. 

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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