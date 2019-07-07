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  3. Bakan Çavuşoğlu'nun paylaştığı videoya beğeni yağdı

Bakan Çavuşoğlu'nun paylaştığı videoya beğeni yağdı

Bakan Çavuşoğlu'nun paylaştığı videoya beğeni yağdı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çocukluk ve gençlik yıllarında yaz aylarını geçirdiği Antalya'daki Söbüçimen Eğrigöl Yaylası'nı gezerek memleketini anlattığı bir videoyu sosyal medya platformu Instagram üzerinden yayınladı.

Bakan Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesindeki Söbüçimen Yaylası'nda kayda alınan, "Doğup büyüdüğüm yaylamız Söbüçimen" başlıklı videosunda, memleketine dair çocukluk hatıralarını paylaştı, yaylanın bugünkü halini aktardı.

Antalya ve Konya sınırında, Geyik Dağı eteğinde bulunan Söbüçimen Yaylası'nı gezdiği videoda Çavuşoğlu, çocukluğunda deve ve atlarla üç gece dört günlük yolculukla geldikleri yaylaya bugün araçla ulaşılabildiğini belirterek, ailesinin yayla geleneğini hala sürdürdüğünü ifade etti.

Yaylanın ova kısmını, kuzuları, dağlardan süzülen kar sularını, yayladaki aromatik bitkileri ve dağların eteğini gösterdiği videoda Çavuşoğlu, kendi kızının da çocukluğundan itibaren yaz aylarını burada geçirdiğini ve gelecek nesillerin de bu kültürü yaşatmasını arzu ettiklerini kaydetti.

AA

 

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