Bakan Çavuşoğlu uluslararası topluma seslendi: Dünya Azerbaycan'ın yanında yer almalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan'da mevkidaşı Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Çavuşoğlu, "Azerbaycan'da uluslararası topluma çağrıda bulunarak, "Dünya Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü savunmalıdır" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Bir kez daha Tüerkiye’nin Azerbaycan’a desteğini göstermek için bugün Azerbaycan’ı ziyaret ediyorum.

Her zaman kardeş Azerbaycan’ın yanındayız.

Bütün dünyaya bir kez daha şunu söylemek istiyoruz yukarı Karabağ Azerbaycan’ındır.

Ermenistan sivilleri vuruyor, bu bir savaş suçudur.

Uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz. Biz Gürcistan, Suriye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünü nasıl savunuyorsak Azerbaycan toprak bütünlüğünü de öyle savunuyoruz. Bu konuda çifte standart olmaz. Olmayacağını da kardeş Azerbaycan sahada ve masada gösteriyor.