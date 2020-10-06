  • $7,7836
  • 9,178
  • 478.577
  • 1166.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Bakan Çavuşoğlu uluslararası topluma seslendi: Dünya Azerbaycan'ın yanında yer almalı
06 Ekim 2020 Salı 09:05 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu uluslararası topluma seslendi: Dünya Azerbaycan'ın yanında yer almalı

Bakan Çavuşoğlu uluslararası topluma seslendi: Dünya Azerbaycan'ın yanında yer almalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan'da mevkidaşı Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'da uluslararası topluma çağrıda bulunarak, "Dünya Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü savunmalıdır. Dünya haklının, Azerbaycan'ın yanında olmalıdır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan'da mevkidaşı Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Çavuşoğlu, "Azerbaycan'da uluslararası topluma çağrıda bulunarak, "Dünya Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü savunmalıdır" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Bir kez daha Tüerkiye’nin Azerbaycan’a desteğini göstermek için bugün Azerbaycan’ı ziyaret ediyorum.

Her zaman kardeş Azerbaycan’ın yanındayız.

Bütün dünyaya bir kez daha şunu söylemek istiyoruz yukarı Karabağ Azerbaycan’ındır.

Ermenistan sivilleri vuruyor, bu bir savaş suçudur.

Uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz. Biz Gürcistan, Suriye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünü nasıl savunuyorsak Azerbaycan toprak bütünlüğünü de öyle savunuyoruz. Bu konuda çifte standart olmaz. Olmayacağını da kardeş Azerbaycan sahada ve masada gösteriyor.

<p>Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasındaki baş başa ve heyet

Bakan Akar'dan kritik görüşme

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İlham Aliyev tarafından kabul edildi

Gram ve çeyrek altın fiyatları: 6 Ekim 2020 canlı, güncel altın fiyatları ne kadar?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.