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  3. Bakan Çavuşoğlu, ülkeye getirilen Türk vatandaşlarının sayısını açıkladı

Bakan Çavuşoğlu, ülkeye getirilen Türk vatandaşlarının sayısını açıkladı

Bakan Çavuşoğlu, ülkeye getirilen Türk vatandaşlarının sayısını açıkladı

Son Dakika Haberleri.. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kovid-19 nedeniyle) 114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik ve 14 günlük karantinaya tabi tuttuk"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kovid-19 nedeniyle) 114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik ve 14 günlük karantinaya tabi tuttuk."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kovid-19 nedeniyle) 135 ülkeden bize tıbbi malzeme konusunda talep geldi. 80 ülkenin talebini karşıladık."

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