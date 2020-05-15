Bakan Çavuşoğlu, ülkeye getirilen Türk vatandaşlarının sayısını açıkladı
Son Dakika Haberleri.. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kovid-19 nedeniyle) 114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik ve 14 günlük karantinaya tabi tuttuk"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kovid-19 nedeniyle) 114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik ve 14 günlük karantinaya tabi tuttuk."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kovid-19 nedeniyle) 135 ülkeden bize tıbbi malzeme konusunda talep geldi. 80 ülkenin talebini karşıladık.">>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız