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  3. Bakan Çavuşoğlu Türk bayrağının renkleri ile aydınlanan Tiflis Kulesi için Gürcistan'a teşekkür etti

Bakan Çavuşoğlu Türk bayrağının renkleri ile aydınlanan Tiflis Kulesi için Gürcistan'a teşekkür etti

Bakan Çavuşoğlu Türk bayrağının renkleri ile aydınlanan Tiflis Kulesi için Gürcistan'a teşekkür etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabı üzerinden Tiflis Kulesi'nin Türk bayrağının renkleri ile aydınlatıldığı görselleri paylaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabı üzerinden Tiflis Kulesi'nin Türk bayrağının renkleri ile aydınlatıldığı görselleri paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu Türkçe ve İngilizce olarak Gürcistan halkına ve yönetimine koronavirüs mücadelesinde Türkiye'nin yanında oldukları için teşekkür etti.

Çavuşoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüs’le mücadelede Tiflis Kulesi bayrağımızın renkleriyle aydınlatıldı. Dost Gürcistan’a teşekkür ediyoruz."

Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

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