Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8191
  • 7,6779
  • 379.357
  • 109835
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Çavuşoğlu, sanayici ve iş insanlarıyla koronavirüs sürecini değerlendirdi
11 Haziran 2020 Perşembe 01:10 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu, sanayici ve iş insanlarıyla koronavirüs sürecini değerlendirdi

Bakan Çavuşoğlu, sanayici ve iş insanlarıyla koronavirüs sürecini değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) video konferans toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) "Kovid-19 Salgınından Çıkış ve Normalleşme Sürecinde Dış Politika" konulu video konferans toplantısına katıldı.

AA'nın aktardığı habere göre, konuya ilişkin Twitter'dan mesaj paylaşan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Salgın sonrası dönemde ekonomimizin daha güçlü hale gelmesi için uluslararası alanda atılabilecek adımları değerlendirdik." 
Fahrettin Altun'a sistematik saldırı planı! CHP'nin kapalı kutusu deşifre oldu
Brezilya, ABD'den sonra koronavirüs kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke oldu!
Fenerbahçe son nefeste! 2-1
NUN Okulları kabul süreci Haziran'da!
Korona değil Karadeniz fırtınası! 1-3
Yeni Kömürhan Köprüsü'nde sona doğru

Yeni Kömürhan Köprüsü'nde sona doğru

Acun Ilıcalı canlı yayında yarışmacılara sordu: Sur

Acun Ilıcalı canlı yayında yarışmacılara sordu: Survivor'dan sonra ne yapacaklar?

Dünyanın en ölümcül canlıları hangileri? Birinci s&

Dünyanın en ölümcül canlıları hangileri? Birinci sırada bakın hangi hayvan var!

TSK, Libya'da Hafter milislerinin sivil bölgelere tuzakladığı patlay�

TSK, Libya'da Hafter milislerinin sivil bölgelere tuzakladığı patlayıcıları temizliyor