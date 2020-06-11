11 Haziran 2020 Perşembe 01:10 | Son Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) "Kovid-19 Salgınından Çıkış ve Normalleşme Sürecinde Dış Politika" konulu video konferans toplantısına katıldı.
Bakan Çavuşoğlu, sanayici ve iş insanlarıyla koronavirüs sürecini değerlendirdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) video konferans toplantısına katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) "Kovid-19 Salgınından Çıkış ve Normalleşme Sürecinde Dış Politika" konulu video konferans toplantısına katıldı.
AA'nın aktardığı habere göre, konuya ilişkin Twitter'dan mesaj paylaşan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Salgın sonrası dönemde ekonomimizin daha güçlü hale gelmesi için uluslararası alanda atılabilecek adımları değerlendirdik."