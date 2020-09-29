  • $7,7994
  • 9,1254
  • 472.609
  • 1130.01
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Bakan Çavuşoğlu: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız
29 Eylül 2020 Salı 13:24 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız

Bakan Çavuşoğlu: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i büyükelçilik binasında ziyareti sonrası açıklamalarda bulunuyor. Bakan Çavuşoğlu, "Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız. Bu sorunu kökünden çözeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’i ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

İşgalci Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sorunun tek bir çözümü olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Ermenistan, Azerbaycan topraklarından çekilecek. Bu olmadığı sürece sorun çözülmez." dedi.

"Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız" diyen Çavuşoğlu, "Bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

İşgalci Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

1658 yıldır medeniyetleri besleyen ağaç bu yıl da meyve verdi

Hangi çorba hangi hastalığa iyi geliyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.