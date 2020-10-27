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27 Ekim 2020 Salı 18:16 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü. Görüşmede, Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığı, ikili ve bölgesel meseleler ele alındı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığının yanı sıra ikili ve bölgesel meseleler ele alındı.

<p>Alınan bilgiye göre, dün akşam Fener Caddesi’ndeki patlamayı gerçekleştirdikten sonra ölü e

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