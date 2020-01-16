Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,855
  • 6,5233
  • 292.279
  • 121001
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Çavuşoğlu öğrencilik fotoğrafını paylaştı! ABD'deki NY metrosunda...

Bakan Çavuşoğlu öğrencilik fotoğrafını paylaştı! ABD'deki NY metrosunda...

Bakan Çavuşoğlu öğrencilik fotoğrafını paylaştı! ABD'deki NY metrosunda...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'deki NY metrosunda öğrencilik yıllarında çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Sosyal medya hesaplarından genellikle dış politikadaki çalışmalar ve görüşmelerle ilgili paylaşımlarda bulunan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İnstagram hesabından yaptığı son paylaşımda, ABD'deki NY metrosunda öğrencilik yıllarında çektirdiği fotoğrafına yer verdi. Çavuşoğlu'nun 'Öğrencilik yıllarından NY metrosu' mesajıyla yaptığı paylaşımda, metroda takım elbisiyle çektirdiği fotoğrafı yer alıyor. 

(DHA)

 


Kuzey Karan'ı solladı!
Onlar da modaya uydu! Doğum öncesi ve sonrası aynı poz
Hadise'den eleştirilere göndermeli yanıt!
Ünlü oyuncunun kızıl saçlarından eser kalmadı! Görenler tanıyamadı
Cansu Dere'nin Boğaz'daki yeni villasının kirası dudak uçuklattı!
<p>Doğu Anadolu Bölgesi´nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Dondurucu

Dondurucu Soğukta Aç Kalan Tilkinin Av Mesaisi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye çevrilmişti: 55 yıl sonra ibadete açılıyor

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 5 maden ocağı imha edildi