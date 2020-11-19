Bakan Çavuşoğlu Neçirvan Barzani'yle telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Barzani telefon görüşmesi yaptı.

Barzani'nin medya ofisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, Çavuşoğlu'nun, Erbil Valisi Ferset Sofi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesi nedeniyle Barzani'ye taziye dileğinde bulunduğu belirtildi.