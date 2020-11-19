19 Kasım 2020 Perşembe 22:03 | Son Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu Neçirvan Barzani'yle telefonda görüştü
AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yle telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Barzani telefon görüşmesi yaptı.
Barzani'nin medya ofisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, Çavuşoğlu'nun, Erbil Valisi Ferset Sofi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesi nedeniyle Barzani'ye taziye dileğinde bulunduğu belirtildi.