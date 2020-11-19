  • $7,5557
  • 8,9791
  • 453.301
  • 1313.02
  • Haberler
  • Güncel
  • Bakan Çavuşoğlu Neçirvan Barzani'yle telefonda görüştü
19 Kasım 2020 Perşembe 22:03 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu Neçirvan Barzani'yle telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu Neçirvan Barzani'yle telefonda görüştü
AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yle telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Barzani telefon görüşmesi yaptı.

Barzani'nin medya ofisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, Çavuşoğlu'nun, Erbil Valisi Ferset Sofi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesi nedeniyle Barzani'ye taziye dileğinde bulunduğu belirtildi.

<p>Koronavirüsten sonra Bolivya'da tespit edilen Chapare virüsü, insanlığın yeni bir salgınla karşı

Koronavirüsten sonra bu kez de Chapare virüsü

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kovid-19 ile gribi ayıran en önemli 3 fark

Haftanın son günü burçları neler bekliyor?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.