Bakan Çavuşoğlu: Macron'un Türkiye'yi suçlaması kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve AB Göç, Vatandaşlık ve İçişleri Komiseri Dimitris Avramopoulos ile yaptığı toplantıyı değerlendirdi.

Çavuşoğlu, "Macron'un Türkiye'yi suçlaması kabul edilemez. Önümüzdeki süreçte atılması gereken adımları samimi bir şekilde konuştuk. Verimli bir toplantı geçtiğini söyleyebiliriz. Güvenli bölgeyi de konuştuk" açıklamalarını yaptı.