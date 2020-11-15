Bakan Çavuşoğlu, koronavirüs aşısı geliştiren Türk bilim insanları Prof. Dr. Şahin ve Dr. Türeci ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, koronavirüs aşısı geliştiren Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci ile telefon görüşmesi yaptı. Bakan Çavuşoğlu, koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çifti, aşının bulunmasındaki başarılarından dolayı tebrik etti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kovid-19'a karşı aşı geliştiren Türk bilim insanları Prof. Dr. Şahin ve Dr. Türeci ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
AA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştiren Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Kovid-19'a karşı geliştirilen ve yüzde 90 başarılı olduğu bildirilen potansiyel aşıyı üreten Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Şahin ve eşi Dr. Türeci ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede Çavuşoğlu, Kovid-19 aşısıyla insanlığa umut olan Türk çifti, aşının bulunmasındaki başarılarından dolayı tebrik etti.