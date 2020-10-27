Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Ankara'da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Çavuşoğlu ile Tatar, fotoğraf çektirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, bugün TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile de görüşme gerçekleştirecek.