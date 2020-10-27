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27 Ekim 2020 Salı 11:24 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
DHA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Ankara'da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Çavuşoğlu ile Tatar, fotoğraf çektirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, bugün TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile de görüşme gerçekleştirecek.

<p>Editör: Ezgi Aşık <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p><

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