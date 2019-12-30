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  3. Bakan Çavuşoğlu Kılıçdaroğlu'nu 'Libya tezkeresi' hakkında bilgilendirdi

Bakan Çavuşoğlu Kılıçdaroğlu'nu 'Libya tezkeresi' hakkında bilgilendirdi

Bakan Çavuşoğlu Kılıçdaroğlu'nu 'Libya tezkeresi' hakkında bilgilendirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, TBMM Genel Kurulu'na sunulacak Libya tezkeresi konusunda bilgilendirdi.

Beraberindeki heyetle CHP Genel Merkezi'ne gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu, partiye girişinde CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz karşıladı. 

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 50 dakika süren görüşmede, Libya tezkeresine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

"NİYE TEZKEREYE İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZU KENDİLERİNE ANLATTIK"

Çavuşoğlu, CHP'den ayrılırken yaptığı açıklamada, Libya'daki son durum, tezkere ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve diğer mutabakat zaptına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgi verdiklerini ve kendilerine yöneltilen soruları yanıtladıklarını belirtti.

Bugün CHP'yi doğrudan bilgilendirmiş olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Tabii ki tezkere konusunda karar CHP'nindir. Takdir onlarındır ama biz, ülkemiz ve ülkemizin ulusal çıkarları bakımından, karşı karşıya kaldığımız tehditler dahil niye tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu kendilerine anlattık." dedi.

"MHP'YE GİTMİYORUZ"

Bakan Çavuşoğlu, "MHP'ye de bir ziyaretiniz olacak mı?" sorusuna, "MHP'ye gitmiyoruz. Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli mesaj gönderdiler. 'Bizim zaten tutumumuz belli, biz tezkereyi tam olarak destekliyoruz. Dolayısıyla bize gelerek vakit kaybetmelerine gerek yok, diğer siyasi partileri bilgilendirsinler.' demişler. Dolayısıyla bugün saat 14.00'te de İYİ Parti'yi ziyaret ederek Sayın Genel Başkan'a bilgi vereceğiz." diye konuştu.

AA


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