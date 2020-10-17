Bakan Çavuşoğlu: İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, işgalci Ermenistan'ın Gence'de sivillere yönelik füzeli saldırısına sert tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden masum insanları öldürüyor. Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek. Can #Azerbaycan’ın daima yanındayız"