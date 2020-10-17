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  • Bakan Çavuşoğlu: İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek
17 Ekim 2020 Cumartesi 09:45 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu: İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek

Bakan Çavuşoğlu: İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, işgaci Ermenistan'ın Gence'ye saldırısına tepki göstererek "Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, işgalci Ermenistan'ın Gence'de sivillere yönelik füzeli saldırısına sert tepki gösterdi.

Bakan  Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden masum insanları öldürüyor. Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek. Can #Azerbaycan’ın daima yanındayız" 

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Yunan basınından ska

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