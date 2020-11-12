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  • Bakan Çavuşoğlu ile ABD'nin Özel Temsilcisi Halilzad görüşme gerçekleştirdi
12 Kasım 2020 Perşembe 16:50 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu ile ABD'nin Özel Temsilcisi Halilzad görüşme gerçekleştirdi

Bakan Çavuşoğlu ile ABD'nin Özel Temsilcisi Halilzad görüşme gerçekleştirdi
AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'la Bakanlıkta bir araya geldi.

Görüşmeyi Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, Afganistan barış sürecindeki son gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu paylaşımında, "Afganistan'da barış ve istikrara yönelik çabalara güçlü desteğimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

<p>Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay, Akşam TV'ye anlattı.</p><p>Editör: <a href='ma

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