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30 Eylül 2020 Çarşamba 13:59 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu ile AB Komisyon Başkan Yardımcısı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu ile AB Komisyon Başkan Yardımcısı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü. Görüşmede, Doğu Akdeniz ve işgalci Ermenistan'ın saldırganlığı ele alındı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.  

Görüşmede, Doğu Akdeniz ve işgalci Ermenistan'ın saldırganlığı ele alındı.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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