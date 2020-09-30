30 Eylül 2020 Çarşamba 13:59 | Son Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu ile AB Komisyon Başkan Yardımcısı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü. Görüşmede, Doğu Akdeniz ve işgalci Ermenistan'ın saldırganlığı ele alındı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.
Görüşmede, Doğu Akdeniz ve işgalci Ermenistan'ın saldırganlığı ele alındı.