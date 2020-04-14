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  3. Bakan Çavuşoğlu, Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu Genel Komiseri Lazzarini'yi tebrik etti

Bakan Çavuşoğlu, Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu Genel Komiseri Lazzarini'yi tebrik etti

Bakan Çavuşoğlu, Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu Genel Komiseri Lazzarini'yi tebrik etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18 Mart'ta UNRWA Genel Komiserliğine getirilen İsviçreli Philippe Lazzarini'yi telefonla arayarak yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakan Çavuşoğlu, Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Veled Şeyh Ahmed ile de bir telefon görüşmesi yaptı.


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