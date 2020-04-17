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  3. Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Salgınla mücadele konusundaki Ortak Bildiri'yi kabul ettik

Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Salgınla mücadele konusundaki Ortak Bildiri'yi kabul ettik

Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Salgınla mücadele konusundaki Ortak Bildiri'yi kabul ettik

Son Dakika Haberleri.. Bakan Çavuşoğlu: Kovid-19'la mücadele Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 5. telekonferans görüşmesini yaptık. Kovid-19 sonrası dönemde küresel ekonominin iyileştirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik. Salgınla mücadele konusundaki Ortak Bildiri'yi kabul ettik.

Bakan Çavuşoğlu: Kovid-19'la mücadele Uluslararası Koordinasyon Grubu’nun 5. telekonferans görüşmesini yaptık. Kovid-19 sonrası dönemde küresel ekonominin iyileştirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik. Salgınla mücadele konusundaki Ortak Bildiri'yi kabul ettik.

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