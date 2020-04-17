Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Salgınla mücadele konusundaki Ortak Bildiri'yi kabul ettik
Son Dakika Haberleri.. Bakan Çavuşoğlu: Kovid-19'la mücadele Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 5. telekonferans görüşmesini yaptık. Kovid-19 sonrası dönemde küresel ekonominin iyileştirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik. Salgınla mücadele konusundaki Ortak Bildiri'yi kabul ettik.
Bakan Çavuşoğlu: Kovid-19'la mücadele Uluslararası Koordinasyon Grubu’nun 5. telekonferans görüşmesini yaptık. Kovid-19 sonrası dönemde küresel ekonominin iyileştirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik. Salgınla mücadele konusundaki Ortak Bildiri'yi kabul ettik.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız