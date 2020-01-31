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Bakan Çavuşoğlu: Dönüm noktası olabilir

Bakan Çavuşoğlu: Dönüm noktası olabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AP'deki Yunan vekilin skandalıyla ilgili olarak; 'Dün yaşanan çirkin olay dönüm noktası olabilir. Gerekli adımları atacağız" dedi.' ifadelerini kullandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları;

Dün yaşanan çirkin olay dönüm noktası olabilir. Gerekli adımları atacağız.

Irkçı akımlarla mücadele atmazsak ortak değerlerimiz aşınmaya devam eder.

Çin sadece Türkiye’ye değil diğer ülkelere uçuş izin verdi. Uçağımız kalktı.

Vatandaşlarımızı getireceğiz. Bizden ricacı olan kardeş ülkelerimizin vatandaşları da var. 7 Azerbaycanlı kardeşimiz var. O canları alacağız.

Toplam 49 vatandaş var, onları getireceğiz. Türkiye’ye getirildikleri zaman Sağlık Bakanlığımız ve uzmanlarımız gerekli tedbirleri aldı. Bizden yardım isteyen vatandaşları da getireceğiz.

Bakan Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşı Zaharieva ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam saatlerinde geldiği Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da temaslarını sürdürüyor.

Sabah saatlerinde temasları kapsamında Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov tarafından kabul edilen Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.


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