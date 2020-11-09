Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'deki oyunu bozduk

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, masada ve sahada bu denli güçlü olunmasaydı, cephe hattının bizzat Türkiye olunacağına işaret ederek, “Bugün Libya dosyasında bu denli aktif olmasaydık, Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de küçük bir alana sıkıştırmayı hedefleyen oyun bozulamazdı. Çok taraflı platformlarda aktif olmasaydık, ülkemize hasım çevrelerin aleyhteki faaliyetleri sonuçsuz bırakılamazdı” dedi.

İHA'da yer alan habere göre, Geleneksel Büyükelçiler Konferansının 12’ncisi açılışı töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Pandemi dolayısıyla konferans bu yıl hibrid formatta ve dijital diplomasi girişimine uygun şekilde çevrimiçi gerçekleşiyor. 12 yıldır düzenlenen Büyükelçiler Konferansı’nın önemli işlevleri bulunuyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu o işlevleri, “Geçtiğimiz bir yılın kapsamlı muhasebesini yapıyor, yeni döneme hazırlanıyoruz. Büyükelçilerimizin sahaya ilişkin değerlendirmelerini alarak, yeni fırsatlar ve sınamalara karşı adımlarımızı gözden geçiriyoruz. İstişare ve ortak akılla yeni döneme ilişkin politikalarımızı gözden geçiriyor, açılımlarımızı belirliyoruz. Arkadaşlarımız, dış politikada sahada birlikte çalıştığımız kurumlarımızın yöneticileriyle ilk elden görüşme fırsatı buluyor, onların yönlendirmelerini alıyor. Elbette Zat-ı Devletleri’nin talimatlarını alıyoruz” şeklinde sıraladı.

“5 asırlık köklü geçmiş”

Dışişleri Bakanlığı olarak 5 asırlık köklü bir geçmişe sahip olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, “Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacağımız 2023’ten 500 yıl geriye gittiğimizde, bilinen ilk Reis-ül Küttabımız Celalzade Mustafa Efendi’nin atandığını görüyoruz. Köklerimizden güç alıyor, ’Yeniden Asya’, ’Dijital Diplomasi’ ve ’Antalya Diplomasi Forumu’ gibi yenilikçi girişimlerle diplomasimizin geleceğinin yapı taşlarını döşüyoruz. Zat-ı Devletleri’nin liderliğinde ’Girişimci ve İnsani’ dış politika yürütüyoruz. Yani, veciz ifadenizle, Türk milletinin girişimci ruhunu, vicdanlı ve adaletli kültürünü dış politikamıza yansıtıyoruz. Sahada ve masada güçlü, yerli ve milli bir dış politika izliyoruz” ifadelerine yer verdi.

“İçeride ve dışarıda hep zorluklar ve sınamalarla karşılaştık”

Bakan Çavuşoğlu, bugün Suriye’de masada ve sahada bu denli güçlü olunmasaydı, cephe hattının bizzat Türkiye olunacağına dikkat çekerek, “Bugün Libya dosyasında bu denli aktif olmasaydık, Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de küçük bir alana sıkıştırmayı hedefleyen oyun bozulamazdı. Çok taraflı platformlarda aktif olmasaydık, ülkemize hasım çevrelerin aleyhteki faaliyetleri sonuçsuz bırakılamazdı. Türkiye olarak içeride ve dışarıda hep zorluklar ve sınamalarla karşılaştık. Dirayetli liderliğinizle hepsinin üstesinden geldik; her zorluktan güçlenerek çıktık. Geçtiğimiz senenin muhasebesini yaptığımızda da bunu görüyoruz: Barış Pınarı Harekatımızdan sonra ülkemize karşı başlatılan menfi algı kampanyasına rağmen, ABD ve Rusya’yla peş peşe yaptığımız anlaşmalar masadaki kazanımlarımız olarak kayda geçti. Libya’daki müdahalemiz bu ülkede akan kanı durdurdu, müzakereye imkan sağladı. Doğu Akdeniz’de Libya’yla yaptığımız anlaşmayla kıta sahanlığımızın Batı sınırlarını da belirleyip Birleşmiş Milletler’de tescil ettirdik. Yukarı Karabağ meselesinde de Azerbaycan’ın hakkını ve hukukunu koruyan ve bölgeye huzur getirecek diplomatik adımlar attık, atıyoruz. Diplomasi tarihimizde ilk kez bir Türk, BM Genel Kurul Başkanlığı’na seçildi. Keza BM’nin en önemli kuruluşlarından UNESCO’nun Genel Konferans Başkanlığı’na da bir Büyükelçimiz seçildi. PKK ve FETÖ’yle mücadelede somut kazanımlarımız devam etti. Asya’dan Avrupa’ya birçok örgütün Dönem Başkanlığı’nı üstlendik” ifadelerini kullandı.