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  • Bakan Çavuşoğlu: D. Akdeniz'de Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin
10 Kasım 2020 Salı 14:35 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu: D. Akdeniz'de Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin

Bakan Çavuşoğlu: D. Akdeniz'de Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin

Son Dakika Haberleri.. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin. Bizi dışlayan girişimlerin başarı şansı yoktur" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin. Bizi dışlayan girişimlerin başarı şansı yoktur" açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

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