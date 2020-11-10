Bakan Çavuşoğlu: D. Akdeniz'de Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin. Bizi dışlayan girişimlerin başarı şansı yoktur" açıklamasında bulundu.

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