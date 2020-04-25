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  3. Bakan Çavuşoğlu: Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik

Bakan Çavuşoğlu: Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik

Bakan Çavuşoğlu: Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kovid-19 salgını nedeniyle) Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bugüne kadar 60 binin üzerinde Türk vatandaşının Türkiye'ye getirildiğini söyledi.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Çavuşoğlu, paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik. Türkiye’de farklı ülkelerden bulunan 20 bine yakın kişinin ülkelerine dönmelerini sağladık. 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık."

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