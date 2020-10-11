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11 Ekim 2020 Pazar 17:55 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la Ermenistan'ın ateşkes ihlallerini görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la Ermenistan'ın ateşkes ihlallerini görüştü
AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.

AA'nın haberin göre, Çavuşoğlu ile Bayramov, Ermenistan’ın ateşkes ihlallerini ele aldı.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi ölmüş, 34 kişi yaralanmıştı.

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