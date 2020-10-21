  • $7,816
  • 9,2699
  • 483.491
  • 1211.51
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
21 Ekim 2020 Çarşamba 22:53 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu ve Bayramov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Çavuşoğlu ve Bayramov, Dağlık Karabağ'daki son durumla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Bakanlar, bölgede sürdürülebilir barışın sağlanması için Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması gerektiğinin önemine vurgu yaptı.

Bayramov bugün Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya gelerek Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri görüşmüştü.

<p>Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan 9 PKK/YPG'li terörist

Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yerli otomobil fabrikasının inşaatıyla ilgili yeni paylaşım

Başkan Erdoğan, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz'u kabul etti

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.