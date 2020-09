Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan'ın yanındayız diyoruz, bu boş bir söz değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, işgalci Ermenistan'ın sistematik ve planlı bir saldırı gerçekleştirdiğini belirterek, "Azerbaycan'ın yanındayız diyoruz. Bu boş bir söz değil" dedi.

AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:



"ERMENİSTAN BU CESARETİ NEREDEN BULUYOR"

'BM'nin çok sayıda kararı var, 4 tane karar var. Ermenistan uluslararası hukuku hiçe sayıyor, sorunun diplomasi ile çözülmesini istemiyorum diyor. Burada sistematik saldırı yaptıkları ortada. Temmuz ayında da çok güçlü bir uyarı gönderdik Ermenistan'a aklını başına al biz tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız dedik. Peki Ermenistan bu cesareti nereden buluyor? Ermenistan bu saldırılarıyla uluslararası hukuku sistemi hiçe sayıyorum diyor.

'ARTIK BU SORUNUN ÇÖZÜLMESİ LAZIM'

Ermenistan bu saldırılarıyla 'uluslararası sistemi ve hukuku hiçe sayıyorum' diyor. Bunun bir karşılığı olmalı. Azerbaycan (Ermeni işgali sorununu) sahada çözmek istiyorsa biz Azerbaycan'ın yanında olacağız dedik. Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız diyoruz ya bu boş bir söz değil. Çabalarımızı sürdürüyoruz. Artık bu sorunun çözülmesi lazım.

'AZERBAYCAN MÜCADELEYİ KENDİ TOPRAKLARINDA VERİYOR'

Azerbaycan mücadeleyi kendi topraklarında veriyor. Dünyanın neresinde işgalciyle toprakları işgal edilen aynı muameleyi görüyor.

'AZERBAYCAN TÜRKİYE'YE HANGİ ALANDA DESTEK DUYARSA VARIZ'

Azerbaycan Türkiye'ye hangi alanda destek duyarsa varız. Ermenistan Ortadoğu bölgelerinden getirdiği Ermenileri de illegal şekilde işgal ettiği topraklara yerleştiriyor.

"BAŞKALARININ HAKLARINDA GÖZÜMÜZ YOK"

Doğu Akdeniz'de bir konferans fikri bizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan çıktı. Başkalarının haklarında gözümüz yok, ama kendi hakkımızı da yedirmeyiz. Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin de beklentileri var, olumlu adımlar bekliyoruz. Burada bir konferans olacaksa, Kıbrıs'tan her iki taraftan da katılım olmalı. Hakça paylaşım için her iki tarafın da görüşünü dinlememiz lazım. Bizim tercihimiz her iki taraf da gelsin, bu sorunu çözelim. Hangi formatta olur, kim katılır, çalışıyoruz. Yunanistan ve Rum kesimi AB'yi rehin almıştır.'



