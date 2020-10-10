Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la telefonla görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Moskova’daki görüşmeler hakkında bilgi verdi.

Bakan Çavuşoğlu da, Türkiye’nin ancak Azerbaycan’ın kabul ettiği kararları destekleyeceğini belirtti.