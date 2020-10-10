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  • Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'la görüştü
10 Ekim 2020 Cumartesi 11:03 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'la görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moskova'daki görüşmeler sonrası Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'la telefonla görüştü. Görüşmede Çavuşoğlu, Türkiye'nin ancak Azerbaycan'ın kabul ettiği kararları destekleyeceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la telefonla görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Moskova’daki görüşmeler hakkında bilgi verdi.

Bakan Çavuşoğlu da, Türkiye’nin ancak Azerbaycan’ın kabul ettiği kararları destekleyeceğini belirtti.

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