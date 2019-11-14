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Bakan Çavuşoğlu, Ahıska Türklerini unutmadı

Bakan Çavuşoğlu, Ahıska Türklerini unutmadı

Ahıska Türkleri, 75 yıl önce bugün sınır güvenliğini tehdit ettikleri gerekçesiyle başka ülkelere sürgün edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ahıska Türklerinin sürgününün 75. yıl dönümü sebebi ile sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

TM DİJİTAL HABER MERKEZİ

Ahıska Türklerinin yaşadıklarının unutulmayacağını ifade eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabında şu mesajını paylaştı:

“Ahıska sürgününün 75. yılında; hayatını kaybeden kardeşlerimizin aziz hatırasını saygıyla yad ediyorum. Ahıska Türklerinin kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir. Unutmadık, unutmayacağız!” 


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