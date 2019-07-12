Bakan Çavuşoğlu: Sıkıntı yok, süre. seyrinde devam ediyor

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmalarından satır başları şöyle:

"Kıbrıs'taki faaliyetlerimizi daha da artırırız, ne gerekiyorsa yaparız. Adadaki kaynaklarda Kıbrıs Türklerinin hakkı var, bu haklar garanti altına alınmalı"

(S-400 teslimatı) Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek"