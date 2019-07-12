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  3. Bakan Çavuşoğlu: Sıkıntı yok, süre. seyrinde devam ediyor

Bakan Çavuşoğlu: Sıkıntı yok, süre. seyrinde devam ediyor

Bakan Çavuşoğlu: Sıkıntı yok, süre. seyrinde devam ediyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, S-400 füze sistemlerinin teslimatı hakkında yaptığı açıklamada "Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmalarından satır başları şöyle:

"Kıbrıs'taki faaliyetlerimizi daha da artırırız, ne gerekiyorsa yaparız. Adadaki kaynaklarda Kıbrıs Türklerinin hakkı var, bu haklar garanti altına alınmalı"

(S-400 teslimatı) Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek"

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