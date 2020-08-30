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  3. Bakan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell ile Doğu Akdeniz'i görüştü
30 Ağustos 2020 Pazar 20:50 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell ile Doğu Akdeniz'i görüştü

Bakan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell ile Doğu Akdeniz'i görüştü
AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell ile Doğu Akdeniz'i görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Borrell'in görüşmesinde, Doğu Akdeniz konusu ele alındı.

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