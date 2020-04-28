Bakan canlı yayında açıkladı! O tarih öne çekilebilir

İşte Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar;

TEMASI VE YOĞUNLUĞU YÜZDE 95 ORANINDA AZALTTIK

"Adliyelerde insan sirkülasyonunu yüzde 95 oranında azalttık. Tüm tedbirleri titizlikle almaya devam ediyoruz. Virüs dil, din ırk seçmiyor. Bununla mücadele edecek olan da insanlığın bizzat kendisidir. Birlik ve beraberliği bu sayede yeniden keşfediyoruz.

TARİH ÖNE ÇEKİLEBİLİR

Gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın öngördüğü tarih salgının seyrine göre daha önce çekilebilir.