06 Ekim 2020 Salı 17:04 | Son Güncelleme:
Bakan Albayrak'tan Yasin Börü paylaşımı: Değil 6, 66 yıl geçse de unutmayacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "6-8 Ekim Olayları"na ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Değil 6, 66 yıl geçse de unutmayacağız. 6-8 Ekim olayları esnasında, evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada, bölücü terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından şehit edilen Yasin Börü kardeşimi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "6-8 Ekim Olayları"na ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Bakan Albayrak, "Değil 6, 66 yıl geçse de unutmayacağız. 6-8 Ekim olayları esnasında, evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada, bölücü terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından şehit edilen Yasin Börü kardeşimi rahmetle yad ediyorum." şeklinde konuştu.
Değil 6, 66 yıl geçse de unutmayacağız!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 6, 2020
6-8 Ekim olayları esnasında, evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada, bölücü terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından şehit edilen #YasinBörü kardeşimi rahmetle yad ediyorum.