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  3. Bakan Albayrak'tan, Pakistan için taziye mesajı
23 Mayıs 2020 Cumartesi 00:05 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan, Pakistan için taziye mesajı

Bakan Albayrak'tan, Pakistan için taziye mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Pakistan'ın Karaçi kentinde meydana gelen uçak kazası nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Karaçi kentinde yaşanan elim uçak kazası bizleri derinden üzdü. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Dost, kardeş ülkemiz Pakistan'ın başı sağ olsun. Bu mübarek ramazan gecesi dualarımız sizinle, acınızı paylaşıyoruz."
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Bugün Karaçi kentinde yaşanan elim uçak kazası bizleri derinden üzdü. Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Dost, kardeş ülkemiz Pakistan’ın başı sağ olsun. Bu mübarek Ramazan gecesi dualarımız sizinle, acınızı paylaşıyoruz.</p>&mdash; Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 22, 2020</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

(DHA)


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