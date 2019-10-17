Bakan Albayrak'tan 'MehmetçiğeSelamGönder' kampanyasına destek

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından "MehmetçiğeSelamGönder" etiketiyle Barış Pınarı Harekatı'nı sürdüren Mehmetçik’e yönelik sosyal medyada destek kampanyası başlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin yer aldığı bir video paylaşarak Milli Savunma Bakanlığı'nın kampanyasına destek verdi. Bakan Albayrak'ın "Biz bir oldukça Türk milletinin sırtı yere gelmez" notuyla yayınlanan video "MehmetçiğeSelamGönder" etiketiyle paylaşıldı.