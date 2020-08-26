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  3. Bakan Albayrak'tan 'Malazgirt Zaferi' paylaşımı
26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:42 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan 'Malazgirt Zaferi' paylaşımı

Bakan Albayrak'tan 'Malazgirt Zaferi' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından video paylaşıp, şehitleri andı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Anadolu'nun kapılarını Türklere açan ve şanlı bayrağımızın altında bayramlaştırılan kutlu günümüz Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümünde, maziden atiye tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden hazırlanan özel videoyuda paylaştı.

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