07 Ekim 2020 Çarşamba 20:54 | Son Güncelleme:
Bakan Albayrak'tan Kuveyt ve Katar ziyareti paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı twitter'dan Kuveyt ve Katar ziyaretleri hakkında paylaşımda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kuveyt ve Katar ziyaretlerine ilişkin, "Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziyelerimizi ilettik. Katar ile de bölgesel iş birliği noktasında birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir görüşme yaptık" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde Kuveyt ve Katar'ı günübirlik ziyaret ettik.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 7, 2020
Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziyelerimizi ilettik.
Katar ile de bölgesel iş birliği noktasında birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir görüşme yaptık. pic.twitter.com/XePh4VbthN