Bakan Albayrak'tan, Halkbank'a teşekkür paylaşımı

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, #ÖnceHalkSonraBankayız etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Halk, kocaman bir aileyse; Halkbank, bu ailenin 'Önce halk sonra banka' diyen zenginliğidir. İçimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler" ifadesini kullandı. Bakan Albayrak, paylaşımında Halkbank'ın paylaştığı reklam filmine de yer verdi.