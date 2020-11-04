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  • Bakan Albayrak'tan Hakkari'deki terör saldırısına tepki: Güvenlik güçlerimiz gereken cevabı en hızlı şekilde verecektir
04 Kasım 2020 Çarşamba 18:46 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan Hakkari'deki terör saldırısına tepki: Güvenlik güçlerimiz gereken cevabı en hızlı şekilde verecektir

Bakan Albayrak'tan Hakkari'deki terör saldırısına tepki: Güvenlik güçlerimiz gereken cevabı en hızlı şekilde verecektir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından, Hakkari'de işçilere saldıran PKK'ya tepki gösterdi. Bakan Albayrak, "PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor. Hakkari Derecik kırsalında şehit olan işçimize rahmet, yaralananlara sağlık, sıhhat ve acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan Hakkari'de işçilere saldıran terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Bakan Albayrak paylaşımında, "PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor. Hakkari Derecik kırsalında şehit olan işçimize rahmet, yaralananlara sağlık, sıhhat ve acil şifalar diliyorum. Milletimize karşı düzenlenmiş adi terör saldırılarına güvenlik güçlerimiz gereken cevabı en hızlı şekilde verecektir." ifadelerini kullandı.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık /<a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'> ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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